6 órája
Amit a rendőrök találtak egy miskolci lakásban, arra senki sem számított!
Beismerte tettét a fiatal férfi, de a történetnek itt még nincs vége.
Nem mindennapi kert miatt bukott le a miskolci fiatal férfi
Forrás: FB
Fotó: Police
A miskolci rendőrök egy 24 éves férfi ellen folytattak nyomozást, aki cannabist árult. A házkutatás során 31 tő növényt, kábítószer-maradványokat és termesztéshez használt eszközöket foglaltak le a rendőrök. A férfi beismerte a bűncselekményt, két fogyasztót is kihallgattak a nyomozók. Az ügy iratait a rendőrség vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.
A rendőrség felhívja a figyelmet: a kábítószerek hatása kiszámíthatatlanok, használatuk akár tragikus következményekkel is járhatnak!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Rendőrkézen a gyerekgyilkos! – megrázó részletek a gyomorforgató esetről!