Mai évfordulók
Amit a rendőrök találtak egy miskolci lakásban, arra senki sem számított!

Beismerte tettét a fiatal férfi, de a történetnek itt még nincs vége.

Nem mindennapi kert miatt bukott le a miskolci fiatal férfi

Forrás: FB

Fotó: Police

A miskolci rendőrök egy 24 éves férfi ellen folytattak nyomozást, aki cannabist árult. A házkutatás során 31 tő növényt, kábítószer-maradványokat és termesztéshez használt eszközöket foglaltak le a rendőrök. A férfi beismerte a bűncselekményt, két fogyasztót is kihallgattak a nyomozók. Az ügy iratait a rendőrség vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek. 

A rendőrség felhívja a figyelmet: a kábítószerek hatása kiszámíthatatlanok, használatuk akár tragikus következményekkel is járhatnak!

