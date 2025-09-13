Amit a rendőrök találtak egy miskolci lakásban, arra senki sem számított!

A miskolci rendőrök egy 24 éves férfi ellen folytattak nyomozást, aki cannabist árult. A házkutatás során 31 tő növényt, kábítószer-maradványokat és termesztéshez használt eszközöket foglaltak le a rendőrök. A férfi beismerte a bűncselekményt, két fogyasztót is kihallgattak a nyomozók. Az ügy iratait a rendőrség vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.

A rendőrség felhívja a figyelmet: a kábítószerek hatása kiszámíthatatlanok, használatuk akár tragikus következményekkel is járhatnak!

