2 órája
Meglátta a buszt és úgy döntött egy férfi, hogy elviszi
Egy borsodi férfinek hihetetlen dolog jutott eszébe, amit meg is valósított egy rövid időre.
Az árokban kötött ki egy borsodi férfi
Forrás: A fotó illusztráció
Ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a férfinak az ügyében, aki ittas állapotban egy parkoló autóbusz ajtaját benyomta, a járművet elindította, két település között vezette, majd árokpartnak ütközött.
Piásan bandukolt, és jött az ötlet
Az elsőfokon eljárt Kazincbarcikai Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a terhelt 2023 augusztusában a hajnali órákban, ittas állapotban gyalogosan közlekedett egy borsodi településen, mikor meglátott egy ott parkoló távolsági autóbuszt. A férfi a járműhöz ment, az ajtaját erősen megnyomva abba bejutott, majd az ott talált indítókulccsal beindította és a szomszédos településig hajtott vele. A vádlott – ittassága miatt – az autóbusszal menet közben egy egyenes útszakaszon az úttestről lehaladt, melyet követően a füves vízelvezető árokban az árokpartnak ütközött. Ezt követően kiszállt a járműből és távozott a helyszínről. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, az autóbuszban azonban mintegy 700.000 forint összegű kár keletkezett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Bűnösnek találta a bíróság
A vádlottat az elsőfokú bíróság jármű önkényes elvételének bűntettében és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében találta bűnösnek, ezért őt 2 év 4 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra, mellékbüntetésül 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a nyomozás során tett beismerő vallomását, míg súlyosító körülmény volt az előéletében rejlő körülmények mellett az ittas állapotban történő járművezetések jelentős mértékű elszaporodottsága, továbbá az a tény, hogy a férfi alkoholos befolyásoltsága a bűncselekményi érték ötszörösét meghaladta.
Váratlan ütközés az úton Vadna és Dubicsány között - csak erős idegzetűeknek! - fotókkal
Az ítélettel szemben a vádlott enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. A másodfokú eljárásban a törvényszék nyomatékos enyhítő körülményként értékelte mind a cselekmény elkövetése, mind az elsőfokú elbírálás óta eltelt időt és erre tekintettel a szabadságvesztés-büntetést 1 év 4 hónapra, míg a közügyektől eltiltás tartamát 2 évre enyhítette, kötelezte továbbá a vádlottat közel 700.000 forint összegű kártérítés megfizetésére.