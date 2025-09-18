Meglátta a buszt és úgy döntött egy férfi, hogy elviszi

Ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a férfinak az ügyében, aki ittas állapotban egy parkoló autóbusz ajtaját benyomta, a járművet elindította, két település között vezette, majd árokpartnak ütközött.

Piásan bandukolt, és jött az ötlet

Az elsőfokon eljárt Kazincbarcikai Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a terhelt 2023 augusztusában a hajnali órákban, ittas állapotban gyalogosan közlekedett egy borsodi településen, mikor meglátott egy ott parkoló távolsági autóbuszt. A férfi a járműhöz ment, az ajtaját erősen megnyomva abba bejutott, majd az ott talált indítókulccsal beindította és a szomszédos településig hajtott vele. A vádlott – ittassága miatt – az autóbusszal menet közben egy egyenes útszakaszon az úttestről lehaladt, melyet követően a füves vízelvezető árokban az árokpartnak ütközött. Ezt követően kiszállt a járműből és távozott a helyszínről. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, az autóbuszban azonban mintegy 700.000 forint összegű kár keletkezett.

Bűnösnek találta a bíróság

A vádlottat az elsőfokú bíróság jármű önkényes elvételének bűntettében és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében találta bűnösnek, ezért őt 2 év 4 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra, mellékbüntetésül 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a nyomozás során tett beismerő vallomását, míg súlyosító körülmény volt az előéletében rejlő körülmények mellett az ittas állapotban történő járművezetések jelentős mértékű elszaporodottsága, továbbá az a tény, hogy a férfi alkoholos befolyásoltsága a bűncselekményi érték ötszörösét meghaladta.