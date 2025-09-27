szeptember 27., szombat

Közlekedési baleset

1 órája

Baleset miatt teljes útzár Boldva felé - frissítve!

Címkék#baleset#személyautó#Borsodszirák#Boldva

Baleset Borsodszirák és Boldva között. A 2617-es utat lezárták.

Baleset miatt teljes útzár Boldva felé - frissítve!

Forrás: FB

Fotó: FB

A teljes útlezárás már véget ért. Forrás: 26, 27, 260, 3, 37-es főutak és környéke! Útinfó,balesetinfó,segítségkérés! /Facebook.

Feloldották az útzárat Boldvánál
Forrás: FB

Elsődleges információink szerint egy 80 éves sofőr rosszul lett a volánnál, ezért szalagkorlátnak ütközött - tájékoztatta a boon.hu-t Dobi Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó a Borsodszirákot és Boldvát összekötő, 2617-es út 7-es és 8-as kilométerszelvénye között. A balesethez a kazincbarcikai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

