Közlekedés
1 órája
Baleset történt Bogácson, a tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínen
Szerda este történt a közlekedési baleset.
Árokba hajtott egy autó Bogács térségében, a 2504-es út 15-ös kilométerszelvényénél.
A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amiben ketten utaztak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek –írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
4 órája
6 órája
