Közlekedés

1 órája

Baleset történt Bogácson, a tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínen

Szerda este történt a közlekedési baleset.

Árokba hajtott egy autó Bogács térségében, a 2504-es út 15-ös kilométerszelvényénél.

A tűzoltók is a helyszínen a bogácsi balesetnél | A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amiben ketten utaztak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek –írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

 

