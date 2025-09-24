Baleset történt Bogácson, a tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínen

Árokba hajtott egy autó Bogács térségében, a 2504-es út 15-ös kilométerszelvényénél.

A tűzoltók is a helyszínen a bogácsi balesetnél | A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amiben ketten utaztak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek –írja a baz.katasztrofavedelem.hu.