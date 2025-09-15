2 órája
Lebukott a tiszaújvárosi „kerék-kötő”
Szolgálat közben, a város egyik utcáján figyelt fel valamire a járőr. Amit ezután tett, hamarosan komoly következményekhez vezetett.
Nem az első eset volt a városban
A járőr szolgálat közben ismerte fel azt a férfit, aki az elmúlt időszakban legalább 9 kerékpárt lopott el Tiszaújvárosban. A bicikliket – és más értékeket, például egy mobiltelefont – fillérekért adta tovább alkalmi vevőinek. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság őrizetbe vette a 30 éves helyi férfit, akivel szemben előterjesztést tett letartóztatására is - osztotta meg a rendőrség Facebook oldalán.
Kerékpárvédelmi tanácsok
· Mindig zárd le a bringát, minőségi lakattal!
· Rögzítsd stabil tárgyhoz a vázat és/vagy a hátsó kereket!
· Hosszabb távra: forgalmas, kivilágított, kamerával belátott helyet válassz!
· Ne hagyj a biciklin leszerelhető, levehető kiegészítőket (kulacs, eszközök)!
· Regisztráld kerékpárodat díjmentesen a BikeSafe programban!
· Udvaron se maradjon lezáratlanul, látható helyen!
· Ha mégis bűncselekmény áldozata leszel: hívd a 112-t!
