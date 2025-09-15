Lebukott a tiszaújvárosi „kerék-kötő”

A járőr szolgálat közben ismerte fel azt a férfit, aki az elmúlt időszakban legalább 9 kerékpárt lopott el Tiszaújvárosban. A bicikliket – és más értékeket, például egy mobiltelefont – fillérekért adta tovább alkalmi vevőinek. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság őrizetbe vette a 30 éves helyi férfit, akivel szemben előterjesztést tett letartóztatására is - osztotta meg a rendőrség Facebook oldalán.

Kerékpárvédelmi tanácsok

· Mindig zárd le a bringát, minőségi lakattal! · Rögzítsd stabil tárgyhoz a vázat és/vagy a hátsó kereket! · Hosszabb távra: forgalmas, kivilágított, kamerával belátott helyet válassz! · Ne hagyj a biciklin leszerelhető, levehető kiegészítőket (kulacs, eszközök)! · Regisztráld kerékpárodat díjmentesen a BikeSafe programban! · Udvaron se maradjon lezáratlanul, látható helyen! · Ha mégis bűncselekmény áldozata leszel: hívd a 112-t!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!