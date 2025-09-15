szeptember 15., hétfő

Lebukott a tiszaújvárosi „kerék-kötő”

Címkék#mobiltelefon#szolgálat#Tiszaújváros#járőr#kerékpár

Szolgálat közben, a város egyik utcáján figyelt fel valamire a járőr. Amit ezután tett, hamarosan komoly következményekhez vezetett.

Lebukott a tiszaújvárosi „kerék-kötő”

Nem az első eset volt a városban

Forrás: Facebook/Tiszaújváros

A járőr szolgálat közben ismerte fel azt a férfit, aki az elmúlt időszakban legalább 9 kerékpárt lopott el Tiszaújvárosban. A bicikliket – és más értékeket, például egy mobiltelefont – fillérekért adta tovább alkalmi vevőinek. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság őrizetbe vette a 30 éves helyi férfit, akivel szemben előterjesztést tett letartóztatására is - osztotta meg a rendőrség Facebook oldalán.

 Kerékpárvédelmi tanácsok

·         Mindig zárd le a bringát, minőségi lakattal!

·         Rögzítsd stabil tárgyhoz a vázat és/vagy a hátsó kereket!

·         Hosszabb távra: forgalmas, kivilágított, kamerával belátott helyet válassz!

·         Ne hagyj a biciklin leszerelhető, levehető kiegészítőket (kulacs, eszközök)!

·         Regisztráld kerékpárodat díjmentesen a BikeSafe programban!

·         Udvaron se maradjon lezáratlanul, látható helyen!

·         Ha mégis bűncselekmény áldozata leszel: hívd a 112-t!

