Cserepes virágokat dobált a betörőre Borsodban, de így is megszúrták a bozótvágó késsel

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2024 februárjában a délutáni órákban a kerítésen átmászva először az udvarra jutott be, majd az ott álló fészerből egy fűnyírót akart eltulajdonítani, de azt végül nem vitte magával. Ezt követően bement a lakóházba, amelynek földszintjén értékek után kezdett kutatni. Az idős, mozgásában korlátozott sértett az emeleten tartózkodott, de a hangok hallatán letekintett az alsó szintre és kérdőre vonta a vádlottat, aki ekkor a lépcsőfeljáró melletti falról magához vett nagyméretű bozótvágó késsel megindult a férfi irányába, és közben pénzt követelt. A sértett védekezésként cserepes virágokat dobált a lépcső tetejéről. A két férfi között dulakodás alakult ki, amely során a terhelt a bozótvágó késsel vágott sérüléseket okozott a sértett bal kezén. Végül a vádlott legurult a lépcsőn annak hatására, hogy a védekező sértett egy cserepes virággal eltalálta őt. A sértett ezt kihasználva lejött az emeletről, és segítséget kérve a szomszédba ment. Eközben a vádlott a házból eltulajdonított 160 ezer forint készpénzt és több dísztárgyat.

Ítéletet hozott a Tiszaújvárosi Járásbíróság

A bíróság a vádlottat felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntette, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és lopás bűntettének kísérlete miatt halmazati büntetésként 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, azzal, hogy megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Súlyosító körülményként értékelte a halmazatot, a rablás többszörös minősültségét, hogy a vádlott feltételes szabadság hatálya alatt követte el a cselekményeit, valamint, hogy speciális bűnismétlő, és a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodottságát is. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy a kár megtérült és az, hogy két cselekmény kísérleti szakban maradt – írja a Miskolci Törvényszék.