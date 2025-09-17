56 perce
Különös kegyetlenség, emberölési kísérlet Borsodban: az eső mentette meg a családot
Először a benzines flakont próbálta átdobni a kerítésen a férfi, utána a kiömlött üzemanyagot akarta meggyújtani.
Ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék annak a férfinek az ügyében, aki lánya barátjának a családjára akarta gyújtani a házukat, ahol kiskorú gyermekek is tartózkodtak.
Összeveszett a lány barátjával
Az ítéleti tényállás szerint a vádlott 2022. decemberében szóváltásba keveredett lánya barátjával, miközben videóhíváson keresztül beszélgettek. Ennek során a férfit és családját szidalmazni kezdte, megöléssel és azzal fenyegette őket, hogy rájuk gyújtja a házukat. A kiabálásra felfigyelt a fiú édesanyja, aki a telefonálókhoz lépett, ekkor a vádlott egy kb. 5 literes flakont mutatott fel, és közölte, hogy abban benzin van, amivel rájuk fogja gyújtani az ingatlanukat. Az édesanya a fenyegetéstől megijedt és megszakította a hívást.
Égjetek kutyák, ordította a borsodi férfi, az igazi pokol csak ezután jött!
Kiskorú gyermekek voltak a házban
Kis idő múlva az asszony – aki házukban öt gyermekével tartózkodott – kinézett az utcára és azt látta, hogy a vádlott az előzőleg felmutatott flakonnal közeledik feléjük, majd a házhoz érve lecsavarta a kupakot és azt megpróbálta átdobni a kerítésen. Ennek sikertelensége után a kiömlő benzint megpróbálta többször meggyújtani, mely szintén nem sikerült, mivel a cselekmény időpontjában esett az eső és mind a kerítés, mind a talaj fel volt ázva. A sértett közölte a vádlottal, hogy értesítette a rendőrséget, mire a férfi a flakont felkapva elmenekült a helyszínről.
Ítélet született
A bíróság a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember, köztük 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 év fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható. A büntetés kiszabása során a törvényszék enyhítő körülményként értékelte azt, hogy a vádlott ténybelileg beismerte és megbánta a bűncselekmény elkövetését, a sértettek megbocsátását és az alkalmatlan kísérletet. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor, hogy hét, köztük két gyermekkorú és négy fiatalkorú személy volt a sértettek között, az önhibából eredő ittas, garázda természetű elkövetés és az ilyen és hasonló bűncselekmények vármegyeszerte és országos szinten is elszaporodott volta.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért jelentettek be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.
