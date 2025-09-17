Különös kegyetlenség, emberölési kísérlet Borsodban: az eső mentette meg a családot

Kiskorú gyermekek voltak a házban

Kis idő múlva az asszony – aki házukban öt gyermekével tartózkodott – kinézett az utcára és azt látta, hogy a vádlott az előzőleg felmutatott flakonnal közeledik feléjük, majd a házhoz érve lecsavarta a kupakot és azt megpróbálta átdobni a kerítésen. Ennek sikertelensége után a kiömlő benzint megpróbálta többször meggyújtani, mely szintén nem sikerült, mivel a cselekmény időpontjában esett az eső és mind a kerítés, mind a talaj fel volt ázva. A sértett közölte a vádlottal, hogy értesítette a rendőrséget, mire a férfi a flakont felkapva elmenekült a helyszínről.

Ítélet született

A bíróság a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember, köztük 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 3 év fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható. A büntetés kiszabása során a törvényszék enyhítő körülményként értékelte azt, hogy a vádlott ténybelileg beismerte és megbánta a bűncselekmény elkövetését, a sértettek megbocsátását és az alkalmatlan kísérletet. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor, hogy hét, köztük két gyermekkorú és négy fiatalkorú személy volt a sértettek között, az önhibából eredő ittas, garázda természetű elkövetés és az ilyen és hasonló bűncselekmények vármegyeszerte és országos szinten is elszaporodott volta.