Szörnyű

3 órája

„Nem érdemled meg az életet” – közölte a bántalmazó férj a feleségével

Félelemben élt a nő a férje mellett.

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a holland férfinak a letartóztatását, aki rendszeresen bántalmazta és félelemben tartotta feleségét. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított és a felesége egy éve telepedtek le Magyarországon egy borsodi kistelepülésen. A terhelt italozó életmódot folytatott és rendszeresen bántalmazta feleségét, aki emiatt félelemben élt. 

A fotó illusztráció
Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás: MW

Július végén a gyanúsított és felesége veszekedtek a lakóházuk konyhájában, melynek során a férfi két kézzel meglökte a sértettet, aki neki esett a kályhának, majd leesett a földre és elejtette a nála lévő laptopot. Ekkor a terhelt megfogta a földön fekvő sértett kezeit és áthúzta őt az előszobába, ahol elővett egy fekete ragasztószalagot és összekötözte a nő kezeit, leragasztotta a száját, majd közölte vele, hogy meg fogja ölni, majd elővett egy tapétavágó kést, azonban azt nem használta. A sértettnek végül sikerült kiszabadulnia és végül a gyanúsított is megnyugodott.

Szörnyűségeket élt át a bántalmazott feleség

Szeptember 1-jén szintén egész nap veszekedtek, majd délután mikor az asszony az udvaron telefonált, a terhelt utána ment és közölte vele, hogy „nem érdemled meg az életet.” A nő tartott attól, hogy férje bántalmazni fogja, ezért összekuporodott a kút gyűrűje mellett, mire a gyanúsított egyik ujjával megbökte őt a hátán, hogy oda fogja a kést belé vágni. A veszekedés egészen estig folytatódott, majd a sértett lefeküdt az ágyba. Még nem aludt el, mikor a férfi kivágta a hálószoba ajtaját és ismételten sértegetni kezdte az asszonyt, majd a kezében lévő benzinnel teli 20 literes kannával bement a hálószobába és közölte vele, hogy meg fogja ölni, majd elkezdte kaszáló mozdulattal kilocsolni a benzint a padlóra. Miután a gyanúsított kiment a szobából, a sértett is felkelt és mikor elhaladt a férfi mellett, az lelocsolta benzinnel a nő lábszárát is. A terhelt kb. 10 liter benzin locsolt szét a házban. A gyanúsított ezután dulakodni kezdett a sértettel, nem akart őt kiengedni. A nő csak úgy tudott kimenekülni a házból, hogy az ajtó nem volt kulcsra zárva és kihasználta azt az alkalmat, amíg a gyanúsított tőle távolabb locsolta a benzint. Az asszony a ház nyári konyhájába ment, ahová a gyanúsított szintén követte, majd közölte vele, hogy meg fogja ölni és magát is. A gyanúsított elvette a sértettől a mobiltelefonját, hogy ne tudjon segítséget hívni. Miután a gyanúsított visszament a házba, a nő átmászott a kerítésén és a szomszédba menekült segítségért. A kiérkező rendőrök a gyanúsítottat a ház műhelyében találták meg, ahol a gerendán egy kötél volt fellógatva a végén egy hurokkal, mellette egy létra állt, a gyanúsított pedig a földön feküdt mozdulatlanul, akként, hogy mindkét csuklója meg volt vágva, és vérzett. A gyanúsítottat a kiérkező mentő kórházba szállította.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet emberölés előkészületének bűntette és személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntette megállapítására.

Letartóztatták

Tekintettel az eljárás tárgyát képező bűncselekmények súlyos büntetési tételére és a bűnhalmazatra, bűnösség megállapítása esetén a gyanúsítottal szemben súlyos büntetés kiszabása várható. A járásbíróság álláspontja szerint erre figyelemmel továbbá arra, hogy a gyanúsított holland állampolgár, így bármikor hazatérhet Hollandiába, megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, megszökne, elrejtőzne. Nem zárható ki az sem, hogy szabadlábon hagyása esetén a sértettet, valamint a szomszéd tanút megfélemlítené, jogellenesen befolyásolná, számára kedvezőbb vallomás megtételére venné rá, és ezáltal a bizonyítást veszélyeztetné. A terhelt esetében – figyelemmel a bűncselekmények jellegére - a bűnismétlés veszélye is reálisan fennáll – írja a Miskolci Törvényszék.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges.

