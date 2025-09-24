31 perce
Brutálisan kivitte a villanyoszlopot egy autós az Avason - helyszíni képpekkel, videóval frissítve
Be is szorult az autó a súlyos beton villanyoszlop alá. A baleset épp most történt, nincs egy fél órája. Mutatjuk a meghökkentő részleteket, nem érdemes lemaradni!
Baleset történt szeptember 24-én délután 1 óra körül az Avason, az Ifjúság úton. Egy személyautó ütközött neki egy villanyoszlopnak, ami ennek hatására rádőlt a kocsira, csapdába ejtve azt.
A baleset részletei
A balesetről egy épp arra járó olvasónk készítette a felvételt. Elmondása szerint már több rendőr, mentő és tűzoltó is volt a helyszínen, akik már dolgoznak az autó kiszabadításán.
Villanyoszlopot döntött egy autós az Avason 09.24.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Eddigi információink szerint az autós jelentős sebességgel haladhatott, ha ki tudott dönteni egy beton villanyoszlopot, de a szerencsétlen helyzet pontos körülményeiről hamarosan tájékoztatjuk olvasóinkat. Kollégáink a helyszínen vannak. Hamarosan képekkel és további információkkal bővítjük cikkünket.
Útlezárás az Avason!
A baleset miatt lezárták az Ifjúság útja menetirány szerint jobb oldalát a Szabadságharc utcától a Szent György utcáig. A lezárásra a a villanyoszlopot eltávolító daru tevékenysége miatt van szükség.
