Brutálisan kivitte a villanyoszlopot egy autós az Avason - helyszíni képpekkel, videóval frissítve

Eddigi információink szerint az autós jelentős sebességgel haladhatott, ha ki tudott dönteni egy beton villanyoszlopot, de a szerencsétlen helyzet pontos körülményeiről hamarosan tájékoztatjuk olvasóinkat. Kollégáink a helyszínen vannak. Hamarosan képekkel és további információkkal bővítjük cikkünket.

Útlezárás az Avason!

A baleset miatt lezárták az Ifjúság útja menetirány szerint jobb oldalát a Szabadságharc utcától a Szent György utcáig. A lezárásra a a villanyoszlopot eltávolító daru tevékenysége miatt van szükség.