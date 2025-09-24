szeptember 24., szerda

19°
+26
+14
Ilyet sem látni minden nap!

1 órája

Brutálisan kivitte a villanyoszlopot egy autós az Avason - helyszíni képpekkel, videóval frissítve

Címkék#beton villanyoszlop#Avas#baleset#személyautó#Ifjúság út#helyzet

Be is szorult az autó a súlyos beton villanyoszlop alá. A baleset épp most történt, nincs egy fél órája. Mutatjuk a meghökkentő részleteket, nem érdemes lemaradni!

Boon.hu

Baleset történt szeptember 24-én délután 1 óra körül az Avason, az Ifjúság úton. Egy személyautó ütközött neki egy villanyoszlopnak, ami ennek hatására rádőlt a kocsira, csapdába ejtve azt.

Baleset az Ifjuság úton
Baleset az Ifjúság úton
Fotó: Olvasó

A baleset részletei

A balesetről egy épp arra járó olvasónk készítette a felvételt. Elmondása szerint már több rendőr, mentő és tűzoltó is volt a helyszínen, akik már dolgoznak az autó kiszabadításán. 

Villanyoszlopot döntött egy autós az Avason 09.24.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Eddigi információink szerint az autós jelentős sebességgel haladhatott, ha ki tudott dönteni egy beton villanyoszlopot, de a szerencsétlen helyzet pontos körülményeiről hamarosan tájékoztatjuk olvasóinkat. Kollégáink a helyszínen vannak. Hamarosan képekkel és további információkkal bővítjük cikkünket. 

Útlezárás az Avason!

A baleset miatt lezárták az Ifjúság útja menetirány szerint jobb oldalát a Szabadságharc utcától a Szent György utcáig. A lezárásra a a villanyoszlopot eltávolító daru tevékenysége miatt van szükség. 

 

