Baleset
3 órája
Parkoló autónak ütközött egy autó a borsodi településen, tűzoltók és mentő is érkezett a helyszínre
Az Állomás úton, azaz a 2617-es út 5-ös kilométerénél történt a baleset kedd délután.
A tűzoltók áramtalanították a járműveket.
A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínre érkezett. A mentőszolgálat munkatársait is a helyszínre várják – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
