Baleset

3 órája

Parkoló autónak ütközött egy autó a borsodi településen, tűzoltók és mentő is érkezett a helyszínre

Címkék#katasztrófavédelem#közlekedés#baleset

Az Állomás úton, azaz a 2617-es út 5-ös kilométerénél történt a baleset kedd délután.

A tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Borsodszirákon történt baleset kedd déltuán (a kép illusztráció)
Fotó: TAKACS JOCI

A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínre érkezett. A mentőszolgálat munkatársait is a helyszínre várják írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

