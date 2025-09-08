Baleset bénítja a 3711-es utat Borsodban – egy autó felborult, tűzoltók dolgoznak a helyszínen!

Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 3711-es út 4-es kilométerénél, Monoknál. A kocsi a tetejére borult. A szerencsi hivatásos tűzoltók kerekeire állították a járművet. A társhatóságok is a baleset helyszínére érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tette közzé a katasztrófavédelem.



