Közlekedési baleset

2 órája

Baleset bénítja a 3711-es utat Borsodban – egy autó felborult, tűzoltók dolgoznak a helyszínen!

Címkék#katasztrófavédelem#személyautó#baleset#félpályás lezárás

Letért az útról, majd a tetején landolt egy autó. Félpályán halad a forgalom a baleset helyszínén!

Félpályás útlezárás a baleset helyszínén A fotó illusztráció

Forrás: MW

Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 3711-es út 4-es kilométerénél, Monoknál. A kocsi a tetejére borult. A szerencsi hivatásos tűzoltók kerekeire állították a járművet. A társhatóságok is a baleset helyszínére érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tette közzé a katasztrófavédelem.


