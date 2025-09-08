Közlekedési baleset
2 órája
Baleset bénítja a 3711-es utat Borsodban – egy autó felborult, tűzoltók dolgoznak a helyszínen!
Letért az útról, majd a tetején landolt egy autó. Félpályán halad a forgalom a baleset helyszínén!
Félpályás útlezárás a baleset helyszínén A fotó illusztráció
Forrás: MW
Letért az útról és árokba hajtott egy személyautó a 3711-es út 4-es kilométerénél, Monoknál. A kocsi a tetejére borult. A szerencsi hivatásos tűzoltók kerekeire állították a járművet. A társhatóságok is a baleset helyszínére érkeztek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tette közzé a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Egyetemi tanévnyitó
2 órája
Alig indult el a hét, máris megugrott a miskolci polgárok létszáma!
Ezt ne hagyja ki!Lépés a korral
2 órája
Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben
Ezt ne hagyja ki!Veszély!
5 órája
Leszakadt az ég Borsod-Abaúj-Zemplénben, villámárvizek veszélyeztetik vármegyénket + fotók, videók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre