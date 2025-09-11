szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Óvatosan!

1 órája

Özönlenek a balesetekről szóló hírek – a Hideg soron frontális ütközés történt (fotók!)

Címkék#karambol#Hidegsor#sérülés#baleset#Avas

Az időjárás nem kedvez a közlekedőknek, de mi sem figyelünk eléggé. Baleset, baleset hátán: így indult a csütörtök reggel. Miskolcon újabb karambolokról jött hír.

Boon.hu
Frontálisan ütköztek a Hideg soron csütörtök reggel

Forrás: MW

Egy autós a Hideg soron haladt az Avas felől a városközpont felé csütörtök reggel Miskolcon, de az autó sebességét nem az időjárásnak, az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg. Ezért történhetett, hogy a gépjármű megcsúszott és áttért a szembejövő sávba, ahol egy ott szabályosan közlekedő autóval összeütközött- tájékoztatta szerkesztőségünket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset személyi sérüléssel járt.

baleset
A Hideg soron megcsúszott az autó és áttért a szemközti sávba, a baleset személyi sérüléssel járt Forrás:  MW

Dobi Tamás arról tájékoztatott, hogy az ütközés következtében mind a két gépjárműnek a vezetőjét mentő szállította el a helyszínről, valószínűsíthetően nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel. A rendőrség egy másik közúti balesetről is beszámolt, ami Miskolcon, az Andrássy úton történt, szintén csütörtök reggel. Ennél az esetnél a követési távolság be nem tartása okozta a karambolt.

Baleset cunami a borsodi közutakon

A rendőrség fokozottan kéri az autóval közlekedőket, hogy a látási- és útviszonyoknak megfelelően válasszák meg a gépjármű sebességét és kiemelten körültekintően vezessenek a nedves, helyenként csúszós utakon.

Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel. A baleset következtében a személyautó sofőrje elhunyt. A helyszínelés jelenleg is folyik - tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A 3-as főúton pedig négy gépkocsi ütközött össze a 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál csütörtök reggel.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

