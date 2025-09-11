Özönlenek a balesetekről szóló hírek – a Hideg soron frontális ütközés történt (fotók!)

Egy autós a Hideg soron haladt az Avas felől a városközpont felé csütörtök reggel Miskolcon, de az autó sebességét nem az időjárásnak, az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg. Ezért történhetett, hogy a gépjármű megcsúszott és áttért a szembejövő sávba, ahol egy ott szabályosan közlekedő autóval összeütközött- tájékoztatta szerkesztőségünket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset személyi sérüléssel járt.

A Hideg soron megcsúszott az autó és áttért a szemközti sávba, a baleset személyi sérüléssel járt Forrás: MW

Dobi Tamás arról tájékoztatott, hogy az ütközés következtében mind a két gépjárműnek a vezetőjét mentő szállította el a helyszínről, valószínűsíthetően nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel. A rendőrség egy másik közúti balesetről is beszámolt, ami Miskolcon, az Andrássy úton történt, szintén csütörtök reggel. Ennél az esetnél a követési távolság be nem tartása okozta a karambolt.

Baleset cunami a borsodi közutakon

A rendőrség fokozottan kéri az autóval közlekedőket, hogy a látási- és útviszonyoknak megfelelően válasszák meg a gépjármű sebességét és kiemelten körültekintően vezessenek a nedves, helyenként csúszós utakon.