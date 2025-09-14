2 órája
Borzalmas karambol Nyékládházán: villanyoszlop dőlt ki, buszok is kerülőre kényszerültek (képekkel)
A forgalom leállt Nyékládházán, három autó, és egy kidőlt villanyoszlop okozott káoszt! Lezárták a balesetet érintő útszakaszt.
Alaposan összetört az autó
Fotó: Takács József
Három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely Nyékládházán történt, a 3-as főút Szemere Bertalan utcai szakaszán. A karambol következtében egy villanyoszlop is kidőlt. A miskolci hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentési munkálatokat, és az áramszolgáltató szakembereit várják a helyszínre a kidőlt oszlop miatt. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - tette közzé a katasztrófavédelem.
A baleset következtében a buszok is kerülőt tesznek
Nyékládházán a VOLÁN járatok közmű hiba miatt terelve járnak, nem érintik a Szemere utca és a Viola utca megállókat. A járatokra a Gyógyszertár megállónál szállhatnak fel - írja a MÁVINFORM.
Helyszíni információink szerint egy úgynevezett mankókerékkel közlekedő autó pördült meg, és döntötte ki a villanyoszlopot. Az utána közlekedő második autóra pedig rádőlt az oszlop. Könnyebb sérültjei vannak az esetnek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Nyékládházi baleset helyszínén jártunk 09.14.Fotók: Takács József
Az eső sem törte meg a hagyományt: a diósgyőri Mária-búcsú idén is tömegeket vonzott - fotókkal, videóval
Mit csinál valójában egy hangmérnök? A Saul fia hangmestere felfedte a kulisszatitkokat
„Ez az ember egyszer meg fog ölni valakit” - sokkoló pillanatok egy forgalmas borsodi főúton