Borzalmas karambol Nyékládházán: villanyoszlop dőlt ki, buszok is kerülőre kényszerültek (képekkel)

Három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely Nyékládházán történt, a 3-as főút Szemere Bertalan utcai szakaszán. A karambol következtében egy villanyoszlop is kidőlt. A miskolci hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentési munkálatokat, és az áramszolgáltató szakembereit várják a helyszínre a kidőlt oszlop miatt. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - tette közzé a katasztrófavédelem.

Trélerre kerül a balesetben érintett egyik autó

Fotó: Takács József

A baleset következtében a buszok is kerülőt tesznek

Nyékládházán a VOLÁN járatok közmű hiba miatt terelve járnak, nem érintik a Szemere utca és a Viola utca megállókat. A járatokra a Gyógyszertár megállónál szállhatnak fel - írja a MÁVINFORM.

A kidőlt villanyoszlop

Fotó: Takács József

Helyszíni információink szerint egy úgynevezett mankókerékkel közlekedő autó pördült meg, és döntötte ki a villanyoszlopot. Az utána közlekedő második autóra pedig rádőlt az oszlop. Könnyebb sérültjei vannak az esetnek.

