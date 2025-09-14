szeptember 14., vasárnap

Közlekedési baleset

2 órája

Borzalmas karambol Nyékládházán: villanyoszlop dőlt ki, buszok is kerülőre kényszerültek (képekkel)

Címkék#baleset#villanyoszlop#Nyékládháza#munkálatok#mávinform

A forgalom leállt Nyékládházán, három autó, és egy kidőlt villanyoszlop okozott káoszt! Lezárták a balesetet érintő útszakaszt.

Borzalmas karambol Nyékládházán: villanyoszlop dőlt ki, buszok is kerülőre kényszerültek (képekkel)

Alaposan összetört az autó

Fotó: Takács József

Három gépkocsi érintett abban a balesetben, amely Nyékládházán történt, a 3-as főút Szemere Bertalan utcai szakaszán. A karambol következtében egy villanyoszlop is kidőlt. A miskolci hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentési munkálatokat, és az áramszolgáltató szakembereit várják a helyszínre a kidőlt oszlop miatt. A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - tette közzé a katasztrófavédelem.

baleset
Trélerre kerül a balesetben érintett egyik autó
Fotó: Takács József

A baleset következtében a buszok is kerülőt tesznek

Nyékládházán a VOLÁN járatok közmű hiba miatt terelve járnak, nem érintik a Szemere utca és a Viola utca megállókat. A járatokra a Gyógyszertár megállónál szállhatnak fel - írja a MÁVINFORM.

A kidőlt villanyoszlop
Fotó: Takács József

Helyszíni információink szerint egy úgynevezett mankókerékkel közlekedő autó pördült meg, és döntötte ki a villanyoszlopot. Az utána közlekedő második autóra pedig rádőlt az oszlop. Könnyebb sérültjei vannak az esetnek.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Nyékládházi baleset helyszínén jártunk 09.14.

Fotók: Takács József

 


 

