4 órája
Baleset okozhat fennakadást Miskolcon– mutatjuk, hol
Forgalmi akadály alakult ki a megyeszékhely egyik forgalmas utcáján. A baleset miatt a helyszínen egy ideig nem lesz zavartalan az áthaladás.
Balesettel indult a kedd reggel Miskolcon. (A kép illusztráció)
Forrás: MW
Baleset történt Miskolcon, a 3527-es számú út részeként a József Attila utca 10. szám előtt. A hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét, amely várhatóan körülbelül egy órán át tart majd - írja a VÉSZ.
A rendőrség tájékoztatása szerint torlódásra kell számítani a József Attila utca érintett szakaszán, ezért az arra közlekedőknek érdemes másik útvonalat választaniuk, vagy hosszabb menetidővel számolniuk.
