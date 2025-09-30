szeptember 30., kedd

Közlekedési baleset

4 órája

Baleset okozhat fennakadást Miskolcon– mutatjuk, hol

Forgalmi akadály alakult ki a megyeszékhely egyik forgalmas utcáján. A baleset miatt a helyszínen egy ideig nem lesz zavartalan az áthaladás.

Balesettel indult a kedd reggel Miskolcon. (A kép illusztráció)

Forrás: MW

Baleset történt Miskolcon, a 3527-es számú út részeként a József Attila utca 10. szám előtt. A hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét, amely várhatóan körülbelül egy órán át tart majd - írja a VÉSZ.

A rendőrség tájékoztatása szerint torlódásra kell számítani a József Attila utca érintett szakaszán, ezért az arra közlekedőknek érdemes másik útvonalat választaniuk, vagy hosszabb menetidővel számolniuk.


