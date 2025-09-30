Baleset okozhat fennakadást Miskolcon– mutatjuk, hol

Baleset történt Miskolcon, a 3527-es számú út részeként a József Attila utca 10. szám előtt. A hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét, amely várhatóan körülbelül egy órán át tart majd - írja a VÉSZ.

A rendőrség tájékoztatása szerint torlódásra kell számítani a József Attila utca érintett szakaszán, ezért az arra közlekedőknek érdemes másik útvonalat választaniuk, vagy hosszabb menetidővel számolniuk.



