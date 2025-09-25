szeptember 25., csütörtök

Közlekedési baleset

52 perce

Baleset bénítja Miskolc egyik forgalmas részét – ne induljon el erre, ha nem muszáj!

Címkék#baleset#Rutin#rendőrségi helyszínelés#rendőrség

Valami történt a Soltész Nagy Kálmán utcában, ami jelentősen befolyásolja a forgalmat. A rendőrségi intézkedés miatt az érintett szakaszon torlódás alakult ki – nem véletlenül.

Baleset bénítja Miskolc egyik forgalmas részét – ne induljon el erre, ha nem muszáj!

Baleseti helyszínelés bénítja a forgalmat (A kép illusztráció)

Forrás: BOON

Baleset történt Miskolcon, a Soltész Nagy Kálmán utca 96. számnál, emiatt helyszíni szemle zajlik, amely várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. A környéken torlódásra kell számítani, kérjük az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, vagy válasszanak kerülőutat! - írja a Rutin.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Torlódások várhatóak Miskolc több részén is

A Miskolci Városgazda által közzétett közlekedési információk szerint a város több pontján folynak ma is munkálatok, ahol akár félpályás útlezárásra is számítani kell, mely torlódáshoz vezethet. Azt, hogy pontosan mely utcákban kell erre számítani, alábbi cikkünkben olvashatja el:

