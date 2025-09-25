1 órája
Baleset bénítja Miskolc egyik forgalmas részét – ne induljon el erre, ha nem muszáj!
Valami történt a Soltész Nagy Kálmán utcában, ami jelentősen befolyásolja a forgalmat. A rendőrségi intézkedés miatt az érintett szakaszon torlódás alakult ki – nem véletlenül.
Baleseti helyszínelés bénítja a forgalmat (A kép illusztráció)
Forrás: BOON
Baleset történt Miskolcon, a Soltész Nagy Kálmán utca 96. számnál, emiatt helyszíni szemle zajlik, amely várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. A környéken torlódásra kell számítani, kérjük az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, vagy válasszanak kerülőutat! - írja a Rutin.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Torlódások várhatóak Miskolc több részén is
A Miskolci Városgazda által közzétett közlekedési információk szerint a város több pontján folynak ma is munkálatok, ahol akár félpályás útlezárásra is számítani kell, mely torlódáshoz vezethet. Azt, hogy pontosan mely utcákban kell erre számítani, alábbi cikkünkben olvashatja el:
Kritikus útszakaszok Miskolcon: itt alakulhat ki torlódás a munkálatok miatt
Ezek is érdekelhetik:
Szimulációs szemüvegekkel az alkohol- és drogfogyasztás ellen. Csaknem 800 ezer forint támogatást kapott a Drogambulancia Alapítvány - képekkel