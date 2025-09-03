szeptember 3., szerda

Karambol a délutáni csúcsban Miskolcon, alakul a káosz

Szerda délután történt baleset Miskolcon a Dózsa György utcában. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki, a helyszíni szemle idején rendőri irányítás mellett halad a forgalom.

Szerda délután baleset történt Miskolcon a Dózsa György utcában, ahol két személyautó ütközött. Az adott útszakaszon torlódásra kell számítani, és a várható helyszíni szemle ideje egy órát vesz igénybe. A baleset során személyi sérülés nem történt. A baleset anyagi káros - tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset helyszínén a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai intézkednek. 

Türelmesen vezessenek, mert mindenkit haza várnak!

