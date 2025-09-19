Baleset
1 órája
Hatalmas csattanás a belvárosban
Baleset történt Miskolcon péntek délután. A belvárosban ütközött egy taxi egy másik autóval.
A közösségi médiában osztottak meg egy fotót az egyik miskolci csoportban a péntek délutáni balesetről. A baleset Miskolcon történt, a Szentpáli utcában.
A helyszínről már elszállították a sérült autókat. Az anyagi kár jelentős.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Mindenkit érint!
5 órája
Drámai közlekedési baleset Miskolc belvárosában – senki sem számított rá, mi okozta - frissítés!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre