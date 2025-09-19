szeptember 19., péntek

Baleset

1 órája

Hatalmas csattanás a belvárosban

Címkék#belváros#Miskolc#baleset

Baleset történt Miskolcon péntek délután. A belvárosban ütközött egy taxi egy másik autóval.

A közösségi médiában osztottak meg egy fotót az egyik miskolci csoportban a péntek délutáni balesetről. A baleset Miskolcon történt, a Szentpáli utcában.

baleset miskolcon
Baleset Miskolcon, a péntek délutáni csúcsforgalom idején Fotó: Facebook

A helyszínről már elszállították a sérült autókat. Az anyagi kár jelentős.

