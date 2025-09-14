2 órája
Baleset az M3-ason: lezárt sáv, és tűzoltók a helyszínen!
Szörnyű baleset Polgár közelében. Négy autó ütközött, és egy sávra szűkült a forgalom a baleset következtében.
A tiszaújvárosi tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére
Négy gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M3-as autópálya 174-es kilométerszelvényénél történt, Polgár térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban. Az ütközést követően az egyik jármű a belső szalagkorlátnál, a többi autó a leállósávban állt meg. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltóknak két kocsit kellett áramtalanítaniuk. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon - tette közzé a katasztrófavédelem.
