Baleset az M3-ason: lezárt sáv, és tűzoltók a helyszínen!

Négy gépkocsi érintett abban a balesetben, amely az M3-as autópálya 174-es kilométerszelvényénél történt, Polgár térségében, a Nyíregyháza felé vezető irányban. Az ütközést követően az egyik jármű a belső szalagkorlátnál, a többi autó a leállósávban állt meg. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltóknak két kocsit kellett áramtalanítaniuk. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon - tette közzé a katasztrófavédelem.



