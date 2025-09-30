szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Ezt nagyon benézte a kamionos az M3-ason: munkagépbe csapódott – teljes útzár

Címkék#rendőrség#útzár#csomópont#munkagép

Egy kamion munkagépnek ütközött a gyöngyösi csomópont közelében, az érintett szakaszon torlódás alakult ki. Kedden délután súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába.

Boon.hu

Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, a 67-es kilométerszelvényben egy kamion hátulról nekicsapódott egy úthengernek. Az ütközés következtében a munkagép keresztbe fordult az úton, míg a kamion a forgalmi sávokat teljes szélességben elfoglalta.

baleset volt az m3-as autópálya egyik szakaszán
Nem mindennapi baleset történt az M3-as autópálya egyik szakaszán kedd délután
Forrás: Facebook

A baleset miatt terelik a forgalmat

A baleset miatt teljes útzár van, a rendőrség a 59-es kilométerszelvénynél, a Hatvan-kelet csomópontnál kitereli a forgalmat. A műszaki mentés idejére az autósok jelentős torlódásra számíthatnak. A M1-M0-M3 Autópálya Információ Facebook-csoportban megjelent fotó alapján a kamion eleje súlyosan roncsolódott. Sérültekről egyelőre nincs hivatalos információ.

A közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk, amíg a mentési munkálatok tartanak.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu