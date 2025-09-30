3 órája
Ezt nagyon benézte a kamionos az M3-ason: munkagépbe csapódott – teljes útzár
Egy kamion munkagépnek ütközött a gyöngyösi csomópont közelében, az érintett szakaszon torlódás alakult ki. Kedden délután súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé, a 67-es kilométerszelvényben egy kamion hátulról nekicsapódott egy úthengernek. Az ütközés következtében a munkagép keresztbe fordult az úton, míg a kamion a forgalmi sávokat teljes szélességben elfoglalta.
A baleset miatt terelik a forgalmat
A baleset miatt teljes útzár van, a rendőrség a 59-es kilométerszelvénynél, a Hatvan-kelet csomópontnál kitereli a forgalmat. A műszaki mentés idejére az autósok jelentős torlódásra számíthatnak. A M1-M0-M3 Autópálya Információ Facebook-csoportban megjelent fotó alapján a kamion eleje súlyosan roncsolódott. Sérültekről egyelőre nincs hivatalos információ.
A közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk, amíg a mentési munkálatok tartanak.
