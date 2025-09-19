Baleset történt a 27-es főúton, az utat lezárták

A baleset körülményei

Mezőgazdasági vontató ütközött össze egy személyautóval. Az ütközés erejétől az autó az árokban állt meg és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók és társhatóságok érkeztek a helyszínre, majd lezárták a teljes utat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk:

Információik szerint, a mentőszolgálat négy nőt szállított kórházba. Az útlezárás már nincs érvényben, a szakaszt már visszaadták a forgalom számára.