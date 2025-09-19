szeptember 19., péntek

Súlyos!

1 órája

Baleset történt a 27-es főúton, az utat lezárták

Címkék#27-es főút#Sajószentpéter#baleset

Lezárták a 27-es főút érintett szakaszát. A balesetben többen is megsérültek Sajószentpéternél.

Boon.hu

Szeptember 19-én, délután 2 órakor baleset történt a 27-es főúton Sajószentpéter dusnokpusztai településrésze mellett, a Király utcai szakaszon a 4-es kilométerszelvény közelében. A kazincbarcikai hivatásos tűoltók és társhatóságok teljes útlezárás mellett végezték a munkálatokat – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset a 27-esen
Baleset a 27-esen
Fotó: Huszár Márk

A baleset körülményei

Mezőgazdasági vontató ütközött össze egy személyautóval. Az ütközés erejétől az autó az árokban állt meg és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók és társhatóságok érkeztek a helyszínre, majd lezárták a teljes utat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk:

Információik szerint, a mentőszolgálat négy nőt szállított kórházba. Az útlezárás már nincs érvényben, a szakaszt már visszaadták a forgalom számára.

 

