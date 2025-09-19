1 órája
Baleset történt a 27-es főúton, az utat lezárták
Lezárták a 27-es főút érintett szakaszát. A balesetben többen is megsérültek Sajószentpéternél.
Szeptember 19-én, délután 2 órakor baleset történt a 27-es főúton Sajószentpéter dusnokpusztai településrésze mellett, a Király utcai szakaszon a 4-es kilométerszelvény közelében. A kazincbarcikai hivatásos tűoltók és társhatóságok teljes útlezárás mellett végezték a munkálatokat – tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A baleset körülményei
Mezőgazdasági vontató ütközött össze egy személyautóval. Az ütközés erejétől az autó az árokban állt meg és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók és társhatóságok érkeztek a helyszínre, majd lezárták a teljes utat.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól megtudtuk:
Információik szerint, a mentőszolgálat négy nőt szállított kórházba. Az útlezárás már nincs érvényben, a szakaszt már visszaadták a forgalom számára.
