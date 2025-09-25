Baleset borzolta a reggelt egy borsodi településen – rendőri intézkedés a Farkashegyi környéken

Egy közlekedési baleset miatt jelentős rendőri jelenlétre lehetett figyelmes Szirmabesenyő egyik forgalmas utcájában. A Farkashegyi szakaszon a járművek torlódásra számíthatnak, miközben a hatóságok még mindig helyszínelnek – a vizsgálat akár egy óránál is tovább tarthat - írja a Rutin.

Miskolcon is hasonlóan indult a reggel

Valami történt a Soltész Nagy Kálmán utcában, ami jelentősen befolyásolja a forgalmat. A rendőrségi intézkedés miatt az érintett szakaszon torlódás alakult ki. A balesetről további információkat alábbi cikkünkben olvashat: