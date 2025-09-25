szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

39 perce

Baleset borzolta a reggelt egy borsodi településen – rendőri intézkedés a Farkashegyi környéken

Címkék#Rutin#rendőrségi helyszínelés#rendőrség#baleset

A reggeli órákban rendőri jelenlét zavarta meg a megszokott közlekedést Szirmabesenyő egyik utcájában. A Farkashegyi környékén torlódás alakult ki.

Baleset borzolta a reggelt egy borsodi településen – rendőri intézkedés a Farkashegyi környéken

Torlódás várható a helyszínelés idején A fotó illusztráció

Forrás: MW

Egy közlekedési baleset miatt jelentős rendőri jelenlétre lehetett figyelmes Szirmabesenyő egyik forgalmas utcájában. A Farkashegyi szakaszon a járművek torlódásra számíthatnak, miközben a hatóságok még mindig helyszínelnek – a vizsgálat akár egy óránál is tovább tarthat - írja a Rutin.

Miskolcon is hasonlóan indult a reggel

Valami történt a Soltész Nagy Kálmán utcában, ami jelentősen befolyásolja a forgalmat. A rendőrségi intézkedés miatt az érintett szakaszon torlódás alakult ki. A balesetről további információkat alábbi cikkünkben olvashat:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu