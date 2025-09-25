1 órája
Baleset borzolta a reggelt egy borsodi településen – rendőri intézkedés a Farkashegyi környéken (képekkel)
A reggeli órákban rendőri jelenlét zavarta meg a megszokott közlekedést Szirmabesenyő mellett. A Farkashegyi környékén torlódás alakult ki.
Rendőrségi helyszínelés a 26-os főúton.
Fotó: Olvasónk
Egy közlekedési baleset miatt jelentős rendőri jelenlétre lehetett figyelmes Szirmabesenyő mellett. A Farkashegyi szakaszon a járművek torlódásra számíthatnak, miközben a hatóságok még mindig helyszínelnek – a vizsgálat akár egy óránál is tovább tarthat - írja a Rutin.
Baleset a 26-os főúton Szirmabesenyő közelében 09.25.Fotók: Olvasó
Miskolcon is hasonlóan indult a reggel
Valami történt a Soltész Nagy Kálmán utcában, ami jelentősen befolyásolja a forgalmat. A rendőrségi intézkedés miatt az érintett szakaszon torlódás alakult ki. A balesetről további információkat alábbi cikkünkben olvashat:
