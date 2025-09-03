szeptember 3., szerda

Helyi kék hírek

3 órája

Egy pillanat volt az egész – árokba sodródott egy autó a 3814-esen Borsodban

Megcsúszhatott az úton a sofőr. Mentők is a baleset helyszínén.

Egy pillanat volt az egész – árokba sodródott egy autó a 3814-esen Borsodban

Mentő is érkezett a baleset helyszínére (a kép illusztráció)

Forrás: MW

Fotó: Csapó Balázs

Árokba sodródott egy személyautó a 3814-es úton, Tiszacsermely közelében, a településhez tartozó Határszélnél. A cigándi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. Ő ki tudott szállni, de a mentőket is riasztották a balesethez - tette közzé a a katasztrófavédelem.

 

