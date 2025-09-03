Helyi kék hírek
3 órája
Egy pillanat volt az egész – árokba sodródott egy autó a 3814-esen Borsodban
Megcsúszhatott az úton a sofőr. Mentők is a baleset helyszínén.
Mentő is érkezett a baleset helyszínére (a kép illusztráció)
Forrás: MW
Fotó: Csapó Balázs
Árokba sodródott egy személyautó a 3814-es úton, Tiszacsermely közelében, a településhez tartozó Határszélnél. A cigándi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben egy ember utazott. Ő ki tudott szállni, de a mentőket is riasztották a balesethez - tette közzé a a katasztrófavédelem.
