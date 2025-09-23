Baleset történt a forgalmas borsodi körforgalomban - fotókkal, videóval!

A 37-es főúton, Szerencs irányába az arnóti körforgalomnál két személyautó ütközött össze. Az 1-es km-nél a forgalom irányonként váltakozva, egy sávon halad - olvasható az Útinform hivatalos oldalán.

Az arnóti körforgalombat történt a baleset kedden a kora esti órákban Fotó: Takács József

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől Varga Rudolftól megtudtuk, hogy a balesetet követési távolság be nem tartása okozta. A helyszínre a mentőegységek is kiérkeztek. Elsődleges információink szerint a helyszínen két könnyebb sérültet láttak el. A Miskolci Rendőr-kapitányság Közlekedésrendészeti osztálya végzi a helyszíni szemlét - tudta meg a boon.hu.