Baleset történt a forgalmas borsodi körforgalomban - fotókkal, videóval!

Címkék#boon video#Arnót#baleset#körforgalom

A forgalom irányonkét váltakozva egy sávon halad.

Fotó: Fotó: Takács József

A 37-es főúton, Szerencs irányába az arnóti körforgalomnál két személyautó ütközött össze. Az 1-es km-nél a forgalom irányonként váltakozva, egy sávon halad - olvasható az Útinform hivatalos oldalán. 

arnót, baleset
 Az arnóti körforgalombat történt a baleset kedden a kora esti órákban Fotó: Takács József

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől Varga Rudolftól megtudtuk, hogy a balesetet követési távolság be nem tartása okozta. A helyszínre a mentőegységek is kiérkeztek. Elsődleges információink szerint a helyszínen két könnyebb sérültet láttak el. A Miskolci Rendőr-kapitányság Közlekedésrendészeti osztálya végzi a helyszíni szemlét - tudta meg a boon.hu.

Fotók: Takács József

boon.hu video

