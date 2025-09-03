Baleset!
1 órája
Nem mindennapi közlekedési baleset történt Arnóton
A településen szerda délután történt közlekedési baleset, a helyszínen a rendőrség intézkedik.
A fotó illusztráció
Forrás: BOON
Baleset történt Arnóton, elsődleges információink szerint egy személyautó és egy biciklis ütköztek, A balesetben a kerékpáros könnyebben sérült - tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A Miskolci Rendőr-kapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Elképesztő állapotok
3 órája
A gazda lemondott róluk – de amit ezután tett a rendőrség és az állatmentők, az példaértékű
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre