Nem mindennapi közlekedési baleset történt Arnóton

Baleset történt Arnóton, elsődleges információink szerint egy személyautó és egy biciklis ütköztek, A balesetben a kerékpáros könnyebben sérült - tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A Miskolci Rendőr-kapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.

