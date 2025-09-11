2 órája
Négyes karambol történt a 3-ason: hat embert szállítottak kórházba a helyszínről! - Frissítve fotókkal, videóval!
Két kocsi az árokba borult az ütközés következtében.
Baleset a 3-as főúton: négy gépkocsi ütközött össze a 3-as főút 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál csütörtök reggel.
Az ütközés erejétől két jármű az árokba borult.
A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos autók áramtalanítását - közölte a katasztrófavédelem.
Az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint: "A mezőkövesdi baleset helyszínéről hat embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba."
Négyes karambol történt a 3-asonFotók: Vajda János
Baleset a 3-as főúton: több sérült
- Négy autó ütközött csütörtök reggel a 3-a főúton, kettő árokba borult. Sérültek is vannak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A forgalom rendőri irányítás mellett halad – tájékoztatta a boon.hu-t Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a megváltozott időjárási körülményekre való tekintettel nagyon körültekintően közlekedjenek!
A Borsod Online fotóriportere a helyszínről arról számolt be, hogy az elsőbbség meg nem adása okozta az első két gépjármű ütközését. A balesetet észlelte egy harmadik autó, aminek vezetője félreállt a 3-as számú főúton, amikor a mögötte érkező BMW nagy sebességgel autójának csapódott olyan erővel, hogy azt több méter távolságba lökte. Információink szerint a helyszínelés csütörtök délelőtt fél 10 magasságában befejeződött, az útzárat feloldották.
