Négyes karambol történt a 3-ason: hat embert szállítottak kórházba a helyszínről! - Frissítve fotókkal, videóval!

Baleset a 3-as főúton: több sérült

- Négy autó ütközött csütörtök reggel a 3-a főúton, kettő árokba borult. Sérültek is vannak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. A forgalom rendőri irányítás mellett halad – tájékoztatta a boon.hu-t Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a megváltozott időjárási körülményekre való tekintettel nagyon körültekintően közlekedjenek!

A Borsod Online fotóriportere a helyszínről arról számolt be, hogy az elsőbbség meg nem adása okozta az első két gépjármű ütközését. A balesetet észlelte egy harmadik autó, aminek vezetője félreállt a 3-as számú főúton, amikor a mögötte érkező BMW nagy sebességgel autójának csapódott olyan erővel, hogy azt több méter távolságba lökte. Információink szerint a helyszínelés csütörtök délelőtt fél 10 magasságában befejeződött, az útzárat feloldották.

Tragédia a 39-es főúton: egy ember életét vesztette

Halálos baleset történt csütörtök reggel a 39-esen.