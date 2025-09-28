Közlekedési baleset
1 órája
Brutális ütközés a 37-es főúton – az egyik autó az árokban végezte!
Az egyik jármű árokba borult az ütközés után.
Az egyik autó az árokba végezte a 37-esen a baleset következtében. (A kép illusztráció)
Forrás: BOON
Összeütközött két gépkocsi a 37-es főút 50-es kilométerszelvényénél, az olaszliszkai elágazásnál. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A tolcsvai hivatásos tűzoltók mindkét kocsit áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon - tette közzé a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!
2 órája
Baleset után buszokat terelnek ebben a borsodi városban – ezt minden utasnak tudnia kell!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre