Brutális ütközés a 37-es főúton – az egyik autó az árokban végezte!

Összeütközött két gépkocsi a 37-es főút 50-es kilométerszelvényénél, az olaszliszkai elágazásnál. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A tolcsvai hivatásos tűzoltók mindkét kocsit áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon - tette közzé a katasztrófavédelem.



