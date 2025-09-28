szeptember 28., vasárnap

Közlekedési baleset

25 perce

Brutális ütközés a 37-es főúton – az egyik autó az árokban végezte!

Az egyik jármű árokba borult az ütközés után.

Brutális ütközés a 37-es főúton – az egyik autó az árokban végezte!

Az egyik autó az árokba végezte a 37-esen a baleset következtében. (A kép illusztráció)

Forrás: BOON

Összeütközött két gépkocsi a 37-es főút 50-es kilométerszelvényénél, az olaszliszkai elágazásnál. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A tolcsvai hivatásos tűzoltók mindkét kocsit áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon - tette közzé a katasztrófavédelem.


