Csúszós úton pördült meg az autó: baleset a 26-os főúton, sérült is van

Baleset történt a 26-os főút 9. kilométerénél csütörtök délután, miután egy személyautó megpördült, majd az oldalára borult. A mentők és a tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak, az autósoknak forgalomkorlátozásra kell számítani.

Nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választott sebességet a sofőr, aki meg is sérült a balesetben

A balesetnek sérültje is van

Az elsődleges adatok szerint a szlovák rendszámú autó sofőrje feltehetően nem az út és a látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, ezért csúszhatott le az útról és fordult az oldalára

– nyilatkozta lapunknak Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A járműben csak a sofőr utazott, ő megsérült. A helyszínen a miskolci hivatásos tűzoltók dolgoznak a műszaki mentésen, emiatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben.

A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a következő napokban várható csapadékos időjárás miatt különösen fontos az út- és látási viszonyokhoz igazított sebesség megválasztása.

