Tűz
30 perce
Lángra kapott egy autó Miskolcon, tovább terjedt a tűz az épületre
Teljes terjedelmében égett egy személyautó egy udvarban Miskolc külterületén, a Szentkereszthegyen. Az tűzeset hétfő este történt.
A jármű környezetében felhalmozott háztartási hulladék is lángra kapott. A tűz átterjedt egy garázs tetőszerkezetére is.
A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Utómunkálatok zajlanak a helyszínen – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.
