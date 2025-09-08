szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

18°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

30 perce

Lángra kapott egy autó Miskolcon, tovább terjedt a tűz az épületre

Címkék#autótűz#tűz#Miskolc

Teljes terjedelmében égett egy személyautó egy udvarban Miskolc külterületén, a Szentkereszthegyen. Az tűzeset hétfő este történt.

A jármű környezetében felhalmozott háztartási hulladék is lángra kapott. A tűz átterjedt egy garázs tetőszerkezetére is.

MJA_2664
Az autótűz Miskolc külterületén történt (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Utómunkálatok zajlanak a helyszínen – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További hírek a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu