Lángra kapott egy autó Miskolcon, tovább terjedt a tűz az épületre

A jármű környezetében felhalmozott háztartási hulladék is lángra kapott. A tűz átterjedt egy garázs tetőszerkezetére is.

Az autótűz Miskolc külterületén történt (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Utómunkálatok zajlanak a helyszínen – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

