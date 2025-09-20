szeptember 20., szombat

Tűz

1 órája

Több autó égett a borsodi településen, a sátoraljaújhelyi tűzoltók igyekeztek a helyszínre

A makkoshotykai Rákóczi Ferenc utcába vonultak a sátoraljaújhelyi tűzoltók szombat este.

Kigyulladt két autó Makkoshotykán, a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval vonultak a helyszínre.

Autótűz volt Makkoshotykán
Autótűz volt Makkoshotykán, a sátoraljaújhelyi tűzoltók oltották a lángokat (a kép illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A rajok vízsugarakkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az egységek az utómunkálatokat végzik – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Szombat reggel halálos tűzeset történt

Tiszaújvárosban történt az az eset, ahol egy ember életét már nem tudták megmenteni.

Istálló égett

Péntek este hatalmas tűz volt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szentistvánon, amelyről helyszíni felvél is készült.

További hírek a Borsod Online-on.

 

