Több autó égett a borsodi településen, a sátoraljaújhelyi tűzoltók igyekeztek a helyszínre

Kigyulladt két autó Makkoshotykán, a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval vonultak a helyszínre.

Autótűz volt Makkoshotykán, a sátoraljaújhelyi tűzoltók oltották a lángokat (a kép illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A rajok vízsugarakkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az egységek az utómunkálatokat végzik – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

