1 órája
Több autó égett a borsodi településen, a sátoraljaújhelyi tűzoltók igyekeztek a helyszínre
A makkoshotykai Rákóczi Ferenc utcába vonultak a sátoraljaújhelyi tűzoltók szombat este.
Kigyulladt két autó Makkoshotykán, a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók egy gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval vonultak a helyszínre.
A rajok vízsugarakkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az egységek az utómunkálatokat végzik – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
