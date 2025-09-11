szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Több autó is árokba sodródott Tarcalnál

Címkék#katasztrófavédelem#Tarcal#autó#közlekedés#baleset

A 38-as főút 2-es kilométeréhez riasztották a szerencsi tűzoltókat csütörtökön, késő délután.

Megcsúszott egy autó a 38-as főút 2-es kilométerénél, Tarcal közelében. Egy másik autó megpróbálta elkerülni az ütközést, végül mindkét jármű árokba sodródott. A gépkocsikban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett.

Árokba sodródott két autó
A helyszínre mentő is érkezett (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A szerencsi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Több közlekedési baleset is történt a nap folyamán

Az időjárás nem kedvez a közlekedőknek. Több balesetről is beszámolt portálunk csütörtökön:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu