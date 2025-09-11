Baleset
2 órája
Több autó is árokba sodródott Tarcalnál
A 38-as főút 2-es kilométeréhez riasztották a szerencsi tűzoltókat csütörtökön, késő délután.
Megcsúszott egy autó a 38-as főút 2-es kilométerénél, Tarcal közelében. Egy másik autó megpróbálta elkerülni az ütközést, végül mindkét jármű árokba sodródott. A gépkocsikban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett.
A szerencsi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.
Több közlekedési baleset is történt a nap folyamán
Az időjárás nem kedvez a közlekedőknek. Több balesetről is beszámolt portálunk csütörtökön:
