Több autó is árokba sodródott Tarcalnál

Megcsúszott egy autó a 38-as főút 2-es kilométerénél, Tarcal közelében. Egy másik autó megpróbálta elkerülni az ütközést, végül mindkét jármű árokba sodródott. A gépkocsikban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett.

A helyszínre mentő is érkezett (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A szerencsi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

Több közlekedési baleset is történt a nap folyamán

Az időjárás nem kedvez a közlekedőknek. Több balesetről is beszámolt portálunk csütörtökön: