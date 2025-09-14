Baleset a 3711-es úton: Öten borultak fel az autóval, az út mentén torlódás vár!

Megcsúszott az úttesten, majd tetejével az árokba borult egy gépkocsi Szerencs és Monok között, a 3711-es út 3-as kilométerszelvényénél. A járműben öten utaztak. A szerencsi hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt - tette közzé a katasztrófavédelem.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!