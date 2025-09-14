Közlekedési baleset
1 órája
Baleset a 3711-es úton: Öten borultak fel az autóval, az út mentén torlódás vár!
Tetejére borult egy autó Szerencs és Monok között. Forgalmi akadályra kell számítani a baleset helyszínén.
Tűzoltók is a baleset helyszínén A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Megcsúszott az úttesten, majd tetejével az árokba borult egy gépkocsi Szerencs és Monok között, a 3711-es út 3-as kilométerszelvényénél. A járműben öten utaztak. A szerencsi hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megszüntetik a forgalmi akadályt - tette közzé a katasztrófavédelem.
