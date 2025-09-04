Halott kutyák teteme mellett tartotta a szalámit a fagyasztóban

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány bejegyzése bár szokatlan hangvétellel, de kristálytiszta üzenetet fogalmazott meg a Perén elkövetett állatkínzások elkövetőjével kapcsolatban. A lakosság segítségét kérik abban, hogy a megnevezett és fényképen is bemutatott személy mihamarabb rendőrkézre kerüljön és elszámoltatható legyen szörnyűt tettéért.

Brutális állatkínzás elkövetőjét körözik a rendőrök Forrás: Facebook/Szurkolók Az Állatokért

Az emlékezetes és döbbenetes állatkínzás részletei

A helyszín, Pere az időpont 2023 – kezdődik a bejegyzés, amiben megdöbbentő részleteket oszt meg a Szurkolók az Állatokért Alapítvány. De inkább szó szerint idézzük:

Több mint 20 élő kutyát és macskát sikerült akkor kimentenünk, de sok halott állatot is találtunk. Eline….te kis kópé, reméljük megfürödtél, mert 2 éve Perén amikor a kis állatkínzós szaporító birodalmadat felszámoltuk, már bocs hogy ezt mondjuk, de nő létedre igen bitangul néztél ki, meg a környezeted is. Tényleg képes voltál a halott kiskutyák mellé betenni a fagyidat, meg a szalámit??? Milyen elfajzott “ember” vagy te???? Hivatalosan is állatkínzó lettél‼️‼️‼️ Eline. Elfogató parancs van kiadva ellened, ugye tudod? Tehát…Indulhat a fogócska…aki bújt aki nem, megyünk. Szerinted meddig fogsz tudni bújkálni? Tik-tak tik-tak

