Gyomorforgató

2 órája

Halott kutyák teteme mellett tartotta a szalámit a fagyasztóban

Címkék#körözés#Pere#szaporító telep#körözés alatt álló személy#állatkínzás

Egy különösen kegyetlen és sokkoló ügyben körözik a nőt. Az állatkínzás fogalmát nem csak kimerítette a tette, de ő még ennél is továbbment.

Boon.hu
Ennél durvább dolgot ritkán tapasztal az ember - új szintre emelte az állatkínzást a kegyetlen nő

Forrás: Facebook/Szurkolók az Állatokért

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány bejegyzése bár szokatlan hangvétellel, de kristálytiszta üzenetet fogalmazott meg a Perén elkövetett állatkínzások elkövetőjével kapcsolatban. A lakosság segítségét kérik abban, hogy a megnevezett és fényképen is bemutatott személy mihamarabb rendőrkézre kerüljön és elszámoltatható legyen szörnyűt tettéért.

állatkínzás
Brutális állatkínzás elkövetőjét körözik a rendőrök Forrás: Facebook/Szurkolók Az Állatokért

Az emlékezetes és döbbenetes állatkínzás részletei

A helyszín, Pere az időpont 2023 – kezdődik a bejegyzés, amiben megdöbbentő részleteket oszt meg a Szurkolók az Állatokért Alapítvány. De inkább szó szerint idézzük:

Több mint 20 élő kutyát és macskát sikerült akkor kimentenünk, de sok halott állatot is találtunk.

Eline….te kis kópé, reméljük megfürödtél, mert 2 éve Perén amikor a kis állatkínzós szaporító birodalmadat felszámoltuk, már bocs hogy ezt mondjuk, de nő létedre igen bitangul néztél ki, meg a környezeted is.

Tényleg képes voltál a halott kiskutyák mellé betenni a fagyidat, meg a szalámit??? Milyen elfajzott “ember” vagy te????

Hivatalosan is állatkínzó lettél‼️‼️‼️

Eline.

Elfogató parancs van kiadva ellened, ugye tudod?

Tehát…Indulhat a fogócska…aki bújt aki nem, megyünk.

Szerinted meddig fogsz tudni bújkálni?

Tik-tak tik-tak

Az állatkínzóról hivatalos körözés is elérhető a police.hu oldalán.

A mentésben résztvevő hivatalok és szervezetek:

  • Perei Polgármester és aljegyző asszony
  • Rendőrség
  • @Ébredő Bolygó Alapítvány
  • Noé Állatotthon Alapítvány
  • DSZÁ Állatmentés
  • Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány
  • Állatmentő Szolgálat Alapítvány
  • Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány - Vác
  • Vahur Állatvédő Egyesület Ajka
  • Rex Kutyaotthon Alapítvány
  • Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány
  • Mancsmentő Állatvédő Egyesület

