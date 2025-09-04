2 órája
Halott kutyák teteme mellett tartotta a szalámit a fagyasztóban
Egy különösen kegyetlen és sokkoló ügyben körözik a nőt. Az állatkínzás fogalmát nem csak kimerítette a tette, de ő még ennél is továbbment.
Ennél durvább dolgot ritkán tapasztal az ember - új szintre emelte az állatkínzást a kegyetlen nő
A Szurkolók az Állatokért Alapítvány bejegyzése bár szokatlan hangvétellel, de kristálytiszta üzenetet fogalmazott meg a Perén elkövetett állatkínzások elkövetőjével kapcsolatban. A lakosság segítségét kérik abban, hogy a megnevezett és fényképen is bemutatott személy mihamarabb rendőrkézre kerüljön és elszámoltatható legyen szörnyűt tettéért.
Az emlékezetes és döbbenetes állatkínzás részletei
A helyszín, Pere az időpont 2023 – kezdődik a bejegyzés, amiben megdöbbentő részleteket oszt meg a Szurkolók az Állatokért Alapítvány. De inkább szó szerint idézzük:
Több mint 20 élő kutyát és macskát sikerült akkor kimentenünk, de sok halott állatot is találtunk.
Eline….te kis kópé, reméljük megfürödtél, mert 2 éve Perén amikor a kis állatkínzós szaporító birodalmadat felszámoltuk, már bocs hogy ezt mondjuk, de nő létedre igen bitangul néztél ki, meg a környezeted is.
Tényleg képes voltál a halott kiskutyák mellé betenni a fagyidat, meg a szalámit??? Milyen elfajzott “ember” vagy te????
Hivatalosan is állatkínzó lettél‼️‼️‼️
Eline.
Elfogató parancs van kiadva ellened, ugye tudod?
Tehát…Indulhat a fogócska…aki bújt aki nem, megyünk.
Szerinted meddig fogsz tudni bújkálni?
Tik-tak tik-tak
Az állatkínzóról hivatalos körözés is elérhető a police.hu oldalán.
A mentésben résztvevő hivatalok és szervezetek:
- Perei Polgármester és aljegyző asszony
- Rendőrség
- @Ébredő Bolygó Alapítvány
- Noé Állatotthon Alapítvány
- DSZÁ Állatmentés
- Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány
- Állatmentő Szolgálat Alapítvány
- Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány - Vác
- Vahur Állatvédő Egyesület Ajka
- Rex Kutyaotthon Alapítvány
- Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány
- Mancsmentő Állatvédő Egyesület
