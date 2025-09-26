Döbbenetes, mit tett a kutyájával egy nő Szerencsen

A Szerencsi Járási Ügyészség állatkínzás miatt emelt vádat egy nővel szemben. A vád szerint a vádlott egy szerencsi házban lakott éveken keresztül, amelynek udvarán egy kutyát tartott háziállatként. A vádlott 2025 júniusában az ingatlanból elköltözött úgy, hogy a ház udvarán magára hagyta a kutyáját, annak itatásáról, étetéséről és egyéb ellátásáról nem gondoskodott. A kutyát a szomszédos ingatlanok tulajdonosai etették, itatták, majd miután észlelték, hogy az állat tulajdonosa véglegesen elköltözött úgy, hogy a kutyáját elhagyta, értesítették az állatmentőket és a rendőrséget.

Magára hagyta a kutyát Szerencsen (a fotó illusztráció)

Forrás: Google Maps

A szomszédok gondozásának köszönhetően jó egészségi állapotban lévő kutya új gazdánál történő végleges elhelyezéséről a rendőrség gondoskodott.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az ügyészség a büntetlen előéletű nővel szemben próbára bocsátás intézkedés alkalmazását indítványozta a bíróságnak – áll az ügyészség közleményében.

További kék híreket olvashat a boon.hu-n.