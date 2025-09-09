1 órája
Kín és szenvedés a Borsodban megállított furgonban, teljesen megdöbbentek a rendőrök, amikor belenéztek – fotókkal
Ilyen látványra még a tapasztalt rendőrök sem számítanak. Állatkínzás miatt indult eljárás.
Megdöbbentek a rendőrök attól, amit a furgonban láttak.
Forrás: police.hu
A sátoraljaújhelyi rendőrök egy közlekedésrendészeti akció során két román kisteherautót ellenőriztek. Megdöbbentő látvány tárult a rendőrök elé. Állatkínzás miatt indult eljárás.
Borzalmas körülmények
A járművekben összesen 32 szarvasmarha borjút zsúfoltak össze, megfelelő szellőzés, férőhely és ivóvíz nélkül.
A szakértő megállapította: az állatok az utazás során szenvedtek.
Állatkínzás miatt indult eljárás
A sofőröket a rendőrök állatkínzás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
Az állatok elhelyezéséről az illetékes hatóság gondoskodott - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.
Az élő állatok szakszerűtlen szállítása nemcsak szabálytalan, hanem állatkínzás is.
Az állatkínzók módszerei brutálisak:
Halott kutyák teteme mellett tartotta a szalámit a fagyasztóban
„Hallottuk, ahogy »sírt« a fájdalomtól” – a kínok kínját élte át Zeusz, akit egy borsodi faluban lőttek meg