Borzalom

1 órája

Kín és szenvedés a Borsodban megállított furgonban, teljesen megdöbbentek a rendőrök, amikor belenéztek – fotókkal

Ilyen látványra még a tapasztalt rendőrök sem számítanak. Állatkínzás miatt indult eljárás.

Boon.hu
Kín és szenvedés a Borsodban megállított furgonban, teljesen megdöbbentek a rendőrök, amikor belenéztek – fotókkal

Megdöbbentek a rendőrök attól, amit a furgonban láttak.

Forrás: police.hu

A sátoraljaújhelyi rendőrök egy közlekedésrendészeti akció során két román kisteherautót ellenőriztek. Megdöbbentő látvány tárult a rendőrök elé. Állatkínzás miatt indult eljárás.

Az élő állatok szakszerűtlen szállítása nemcsak szabálytalan, hanem állatkínzás is.
Az élő állatok szakszerűtlen szállítása nemcsak szabálytalan, hanem állatkínzás is. Fotó: police.hu

Borzalmas körülmények

A járművekben összesen 32 szarvasmarha borjút zsúfoltak össze, megfelelő szellőzés, férőhely és ivóvíz nélkül.

A szakértő megállapította: az állatok az utazás során szenvedtek.

Állatkínzás miatt indult eljárás

A sofőröket a rendőrök állatkínzás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Az állatok elhelyezéséről az illetékes hatóság gondoskodott - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.

Az élő állatok szakszerűtlen szállítása nemcsak szabálytalan, hanem állatkínzás is.

Az állatkínzók módszerei brutálisak:

 

