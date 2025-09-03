Egy személygépjármű árokba hajtott a 3-as úton Füzesabony térségében. A 123-as km-nél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad - írta az útimform.

Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter a 3-as úton. Fotó: heol.hu

Árokba sodródott

Egyelőre nem tudni, miért sodródott át az Eger felé tartó autó a 3-as főúton a saját sávjából a másikba, de azt már sajnos igen, hogy a vezető súlyosan megsérült.

Életveszélyes sérülés

Mint a heol.hu megtudta, életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter. Helyszíni fotókat is közzé tettek a 3-ason történt balesetről.

A 3-as úton sok a baleset

