Életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter a 3-as úton
Súlyos baleset történt a 3-as főúton, Kápolna térségében szerda reggel.
Egy személygépjármű árokba hajtott a 3-as úton Füzesabony térségében. A 123-as km-nél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad - írta az útimform.
Árokba sodródott
Egyelőre nem tudni, miért sodródott át az Eger felé tartó autó a 3-as főúton a saját sávjából a másikba, de azt már sajnos igen, hogy a vezető súlyosan megsérült.
Életveszélyes sérülés
Mint a heol.hu megtudta, életveszélyes sérülthöz szállt le a mentőhelikopter. Helyszíni fotókat is közzé tettek a 3-ason történt balesetről.
A 3-as úton sok a baleset
Legutóbb a Zsóry fürdőnél történt baleset a 3-as főúton.
