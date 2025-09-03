szeptember 6., szombat

Baleset

1 órája

Több jármű ütközött a 3-as főúton, a Zsórynál - félpályán halad a forgalom

Címkék#Mezőkövesd#3-as főút#baleset

Baleset történt szombaton Mezőkövesdnél. Három autó ütközött a 3-as főúton.

Boon.hu

A 3-as főúton, Mezőkövesd határában több jármű ütközött össze szombaton. A 135-ös km-nél csak a fél útpálya járható - írja az útinform.

3-as főúton baleset Mezőkövesdnél
3-as főúton baleset: hármas karambol, félpályás útzár. Forrás: google maps

Baleset a 3-as főúton, Mezőkövesdnél: három autó ütközött

A rendőrséghez 10 óra után érkezett a bejelentés, hogy baleset történt Mezőkövesdnél.

- Három autót érintő közúti baleset történt szombaton. Mezőkövesdről, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőtől fordult ki egy autó, nem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő másik járműnek, ennek következtében összeütköztek. A harmadik jármű vezetője - szintén a védett útvonalról érkezve - a balesetet szenvedett autóknak ütközött. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Jelenleg az úttakarítás folyik - tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Megtudtuk, egy személy - a baleset okozója - könnyebben megsérült a balesetben.

 

