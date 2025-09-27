Közlekedés
7 órája
Baleset a 27-es főúton, mentő is a helyszínen
A közlekedési baleset péntek este történt.
Összeütközött két személyautó a 27-es főút Edelény és Sajószentpéter közötti szakaszán, a 6-os kilométerszelvénynél.
A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiszabadítottak az egyik gépkocsiból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
Pénteken, délután is történt egy baleset: Tiszaújvárosban karambolozott két jármű.
