Baleset a 27-es főúton, mentő is a helyszínen

Összeütközött két személyautó a 27-es főút Edelény és Sajószentpéter közötti szakaszán, a 6-os kilométerszelvénynél.

Mentő is érkezett a helyszínre (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiszabadítottak az egyik gépkocsiból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Pénteken, délután is történt egy baleset: Tiszaújvárosban karambolozott két jármű.