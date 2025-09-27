szeptember 12., péntek

Közlekedés

35 perce

Baleset a 27-es főúton, mentő is a helyszínen

Címkék#sajószentpéter#edelény#baleset

A közlekedési baleset péntek este történt.

Összeütközött két személyautó a 27-es főút Edelény és Sajószentpéter közötti szakaszán, a 6-os kilométerszelvénynél.

A balesethez mentő is érkezett
Mentő is érkezett a helyszínre (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A kazincbarcikai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiszabadítottak az egyik gépkocsiból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Pénteken, délután is történt egy baleset: Tiszaújvárosban karambolozott két jármű.

További hírek a boon.hu-n.

 

