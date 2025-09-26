2 órája
Döbbenet a 26-os főúton: már szinte a táj része a baleseti roncs - fotók, videó
Hosszú hónapok óta egy totálkáros autó áll a Sajókeresztúr közelében történt baleset helyszínén. A 26-os főút forgalmas szakaszán az út szélén veszteglő roncs mára szinte a táj részévé vált.
Installáció, háttérben egy nagyszabású építkezéssel
Fotó: Takács Joci
A 26-os főút forgalmas szakaszán, Sajókeresztúr térségében egy elhagyott autóroncs már hónapok óta vesztegel az út szélén. A jármű egy június 18-án történt hármas karambolban sérült meg, és bár valamelyest odébb húzták, azóta sem szállították el. Azóta már történt a járművel egy és más, legújabban graffitikkel díszítették.
Totálkáros látványosság a 26-os főút szélén
Hogyan maradhat hetekig egy totálkáros jármű egy forgalmas főút mentén? Az autót mostanra graffitikkel is „feldíszítették”. Júliusban megkerestük a Magyar Közutat, hogy megtudjuk, mennyi idő után intézkednek hasonló esetben, és milyen felelősség terheli a tulajdonost. A közútkezelő szerint a jármű elszállítása alapvetően a tulajdonos feladata, ám ha ez elmarad, szabálysértési eljárás indulhat. A Magyar Közút részletes válaszát az alábbi cikkünkben olvashatják.
Ha otthon szerel autót, megbüntetik, de ez a roncs a 26-os út szélén hever több mint egy hónapja
Így működik a roncselszállítás Magyarországon
A jelenlegi jogszabályok szerint az út szélén maradt, közlekedésre alkalmatlan járművek elszállítása első körben a tulajdonos kötelezettsége. Ha ez elmarad, a közútkezelő vagy a rendőrség kezdeményezheti az elszállítást, de ennek elindítása időigényes folyamat. Ennek következménye, hogy ott maradhatnak roncsok a közutak mentén.
Elhagyott autó a 26-os főútonFotók: Takács József
Nem tudjuk tehát, meddig díszíti a tájat a roncsautó, ami mögött nagyszabású építkezés folyik, ahogy a fotóink hátterében is látható. Hogy mi épül? Olvassa el alábbi cikkünkben.
Óriási építkezés Sajókeresztúrnál: új beruházás készül a 26-os főút mellett! - fotókkal
