2 órája

Döbbenet a 26-os főúton: már szinte a táj része a baleseti roncs - fotók, videó

Címkék#elhagyott autó#26-os főút#roncsautó

Hosszú hónapok óta egy totálkáros autó áll a Sajókeresztúr közelében történt baleset helyszínén. A 26-os főút forgalmas szakaszán az út szélén veszteglő roncs mára szinte a táj részévé vált.

Döbbenet a 26-os főúton: már szinte a táj része a baleseti roncs - fotók, videó

Installáció, háttérben egy nagyszabású építkezéssel

Fotó: Takács Joci

A 26-os főút forgalmas szakaszán, Sajókeresztúr térségében egy elhagyott autóroncs már hónapok óta vesztegel az út szélén. A jármű egy június 18-án történt hármas karambolban sérült meg, és bár valamelyest odébb húzták, azóta sem szállították el. Azóta már történt a járművel egy és más, legújabban graffitikkel díszítették.

Elhagyott balesetes autó a 26-os főúton.
A 26-os főút látványossága ez az elhagyott roncsautó, már hónapok óta
Fotó: Takács Joci

Totálkáros látványosság a 26-os főút szélén

Hogyan maradhat hetekig egy totálkáros jármű egy forgalmas főút mentén? Az autót mostanra graffitikkel is „feldíszítették”. Júliusban megkerestük a Magyar Közutat, hogy megtudjuk, mennyi idő után intézkednek hasonló esetben, és milyen felelősség terheli a tulajdonost. A közútkezelő szerint a jármű elszállítása alapvetően a tulajdonos feladata, ám ha ez elmarad, szabálysértési eljárás indulhat. A Magyar Közút részletes válaszát az alábbi cikkünkben olvashatják.

Így működik a roncselszállítás Magyarországon

A jelenlegi jogszabályok szerint az út szélén maradt, közlekedésre alkalmatlan járművek elszállítása első körben a tulajdonos kötelezettsége. Ha ez elmarad, a közútkezelő vagy a rendőrség kezdeményezheti az elszállítást, de ennek elindítása időigényes folyamat. Ennek következménye, hogy ott maradhatnak roncsok a közutak mentén.

Elhagyott autó a 26-os főúton

Fotók: Takács József

Nem tudjuk tehát, meddig díszíti a tájat a roncsautó, ami mögött nagyszabású építkezés folyik, ahogy a fotóink hátterében is látható. Hogy mi épül? Olvassa el alábbi cikkünkben.

A térség további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

A dosszié további cikkei
